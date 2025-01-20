Новый роман Коэльо впервые представят на русском языке 21 января

Новое произведение бразильского прозаика и поэта Пауло Коэльо впервые представят на русском языке в переводке Дмитрия Ружского. Роман «Высший дар» представляет собой авторскую интерпретацию одного из самых красивых текстов о любви — лекции шотландского писателя Генри Драммонда 1890 года, которая основана на посланиях апостола Павла.

Коэльо адаптировал эту работу в формат философского эссе для большего понимания современным читателем. Как сообщили в издательстве АСТ, на русском языка книга станет доступна с 21 января. Стартовый тираж новинки в России составит 20 тысяч экземпляров.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», совокупный тираж произведений Пауло Коэльо превышает 320 миллионов экземпляров. Он издавался в 170 странах мира. Одним из наиболее известных романов бразильца считается «Алхимик», вышедший в 1988 году. Эта книга попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый роман в мире.

