Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»

Певица исполнила композицию Russian Woman под пятым номером. «Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии»,— сказала Манижа в эфире «Первого канала».

«Евровидение» проходит в Роттердаме с участием 26 стран.

В финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.

