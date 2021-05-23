Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»

Российская исполнительница Манижа представила Россию в финале конкурса «Евровидение-2021».

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Певица исполнила композицию Russian Woman под пятым номером. «Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии»,— сказала Манижа в эфире «Первого канала».

«Евровидение» проходит в Роттердаме с участием 26 стран.

В финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.

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ФОТО: РИА Новости
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