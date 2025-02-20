СК опроверг расследование убийства поэта Лермонтова
Информация о том, что СК РФ занимаются расследованием убийства писателя Михаила Лермонтова, не соответствует действительности, об этом заявили РИА Новости в Следственном комитете.
Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта. Он утверждает, что специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.
Возобновлять расследование гибели Михаила Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится, только теоретически предположить, заявил НСН криминалист Михаил Игнатов. По его словам, на сегодняшний день уже нет ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru