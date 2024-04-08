Симоньян заявила о попытке украинцев сорвать премьеру фильма о Донбассе

Активисты собрались у входа в кинотеатр. Они держали в руках флаги Украины, а также плакаты на итальянском и английском языках.

Симоньян отметила, что картину впервые показали в Евросоюзе. Далее фильм повезут в еще нескольких итальянских городов.

Ранее Симоньян опровергла сообщения о том, что ей предложили пост министра культуры, передает «Радиоточка НСН».

