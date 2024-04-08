Симоньян заявила о попытке украинцев сорвать премьеру фильма о Донбассе
Украинские активисты попытались сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в столице Италии Риме. Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Активисты собрались у входа в кинотеатр. Они держали в руках флаги Украины, а также плакаты на итальянском и английском языках.
Симоньян отметила, что картину впервые показали в Евросоюзе. Далее фильм повезут в еще нескольких итальянских городов.
Ранее Симоньян опровергла сообщения о том, что ей предложили пост министра культуры, передает «Радиоточка НСН».
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