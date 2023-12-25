Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде

В 2024 году Московский джазовый оркестр планирует выступить в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на народного артиста РФ, саксофониста, основателя коллектива Игоря Бутмана.

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Он отметил, что концерт в Дубае должен состояться в январе. По словам Бутмана, он надеется на серьезную работу за рубежом. Он подчеркнул, что в следующем году концерт в Бахрейне пройдет впервые.

«Стран, дружественных к нам, много», - сказал он и подчеркнул, что коллектив очень ждут в Китае и Индонезии.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар. Театр планирует вернуться в КНР с большими гастролями осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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