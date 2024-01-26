Мариинка отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Бетховена
Мариинский театр в Санкт-Петербурге отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Людвига ван Бетховена. Это произведение впервые было исполнено в Вене 7 мая 1824 года, за дирижерским пультом стоял сам композитор.
Знаменитое произведение будет исполнено 31 января в Концертном зале Мариинки под управлением дирижера из Турции Джеми Джана Делиормана. В концерте будут задействованы симфонический оркестр, хор, солисты оперной труппы Гелена Гаскарова, Екатерина Сергеева, Александр Михайлов и Михаил Петренко.
В финале Девятой симфонии Бетховена звучит широко известная ода «К радости» на стихотворение Фридриха Шиллера. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», она стала первым сочинением в истории симфоний, где вопреки классическим канонам, зазвучали голоса людей.
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