Сильвестр Сталлоне задумал сериал о «Рокки»

По идее актера, приквел мог бы включать в себя 10 серий, который бы вышли в разных сезонах. В них речь бы пошла о жизни уже известных по фильму «Рокки» героях и раскрыла бы их характеры через значимые события того времени, как например Холодная война, движение за гражданские права и высадка на Луну.

«Излишне говорить, что 60-е были динамичным временем, - продолжил Сильвестр Сталлоне. «Тем не менее, среди всей этой социальной сейсмической активности мы сталкиваемся с довольно простой жизнью 17-летнего Роберта «Рокки» Бальбоа.

Пока неизвестно воплотиться ли эта идея актера в жизнь.

Ранее, Сильвестр Сталлоне выпустил документальный фильм о создании фильма «Рокки».

