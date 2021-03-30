Сильвестр Сталлоне задумал сериал о «Рокки»
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне хочет снять приквел о «Рокки». Рукописные наброски сериала он выложил в свой Instagram.
По идее актера, приквел мог бы включать в себя 10 серий, который бы вышли в разных сезонах. В них речь бы пошла о жизни уже известных по фильму «Рокки» героях и раскрыла бы их характеры через значимые события того времени, как например Холодная война, движение за гражданские права и высадка на Луну.
«Излишне говорить, что 60-е были динамичным временем, - продолжил Сильвестр Сталлоне. «Тем не менее, среди всей этой социальной сейсмической активности мы сталкиваемся с довольно простой жизнью 17-летнего Роберта «Рокки» Бальбоа.
Пока неизвестно воплотиться ли эта идея актера в жизнь.
Ранее, Сильвестр Сталлоне выпустил документальный фильм о создании фильма «Рокки».
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