«Силушки богатырской»: Нейромонах Феофан поздравил Россию с Новым годом
Нейромонах Феофан пожелал в новом году богатырской силушки и меду под «Древнерусский рейв».
Музыкант и лидер одноименного коллектива Нейромонах Феофан в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.
«Вам желаю, чтобы веселы да задорны были вы. Чтоб всегда хотелось в пляс пускаться вам, и для вас играть я буду славный драм. Богатырской силушки да дорог вам самых лучших, чтобы было много в жизни меду. С Новым годом всех!» - пожелал он.
Музыкант также рассказал о «чудесах» ушедшего 2021 года.
«В 2021 году произошло много чудес. Мы переиздали первый и выпустили второй акустический альбом. Выпустили потешный анимационный клип да опубликовали новый, пожалуй, один из лучших альбомов. Спасибо всем, кто был вместе с нами в 2021 году», - напомнил исполнитель.
Ранее в эфире НСН нейромонах Феофан посоветовал россиянам праздновать Новый год дома. Он считает, что «не праздник делает человека, а человек - праздник».
Нейромонах Феофан - знаменитый петербургский проект, который исполняет песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». В начале 2015 года вышел дебютный альбом группы. До сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.
В декабре 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге состоялись концерты группы, на которых она презентовала свой новый альбом «Древнерусский рейв». В него вошло восемь новых песен, включая представленные раннее - «На заре» и «Новая телега».
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