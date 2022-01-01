«Силушки богатырской»: Нейромонах Феофан поздравил Россию с Новым годом

Нейромонах Феофан пожелал в новом году богатырской силушки и меду под «Древнерусский рейв». 


Музыкант и лидер одноименного коллектива Нейромонах Феофан в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

«Вам желаю, чтобы веселы да задорны были вы. Чтоб всегда хотелось в пляс пускаться вам, и для вас играть я буду славный драм. Богатырской силушки да дорог вам самых лучших, чтобы было много в жизни меду. С Новым годом всех!» - пожелал он.
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Музыкант также рассказал о «чудесах» ушедшего 2021 года.

«В 2021 году произошло много чудес. Мы переиздали первый и выпустили второй акустический альбом. Выпустили потешный анимационный клип да опубликовали новый, пожалуй, один из лучших альбомов. Спасибо всем, кто был вместе с нами в 2021 году», - напомнил исполнитель.

Ранее в эфире НСН нейромонах Феофан посоветовал россиянам праздновать Новый год дома. Он считает, что «не праздник делает человека, а человек - праздник».

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Нейромонах Феофан - знаменитый петербургский проект, который исполняет песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». В начале 2015 года вышел дебютный альбом группы. До сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

В декабре 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге состоялись концерты группы, на которых она презентовала свой новый альбом «Древнерусский рейв». В него вошло восемь новых песен, включая представленные раннее - «На заре» и «Новая телега».

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ФОТО: Пресс-служба артиста
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