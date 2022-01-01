«Силушки богатырской»: Нейромонах Феофан поздравил Россию с Новым годом

Нейромонах Феофан - знаменитый петербургский проект, который исполняет песнопения в стиле «древнерусский драм-н-бэйс». В начале 2015 года вышел дебютный альбом группы. До сих пор никто не знает, кто скрывается под расшитым капюшоном.

В декабре 2021 года в Москве и Санкт-Петербурге состоялись концерты группы, на которых она презентовала свой новый альбом «Древнерусский рейв». В него вошло восемь новых песен, включая представленные раннее - «На заре» и «Новая телега».