Новогодняя неделя стартовала на НАШЕм Радио

Новогоднее настроение слушателям НАШЕго Радио в последние дни 2021 года создадут НАШИ музыканты, в том числе бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, вокалист панк-рок группы «Тараканы!» Дмитрий Сид Спирин, автор песен рок-группы «Крематорий» Армен Григорян и другие.

Также добрыми новогодними историями поделятся группа Уматурман, Аффинаж, Brainstorm, Владимир Шахрин, Алексей Кортнев, Найк Борзов, Нейромонах Феофан, Светлана Сурганова, Сергей Галанин.

В числе гостей НАШЕго Радио будет и Константин Кулясов, который 30 декабря под гитару исполнит не только свои песни, но и всеми известные и любимые новогодние композиции. А 31 декабря гостями утреннего шоу «Подъёмники» станут Сергей Бурунов, Максим Лагашкин и Диана Арбенина.

Поздравить всех с Новым годом в течение новогодней недели смогут и слушатели НАШЕго Радио. С 27 по 30 декабря с 7:00 до 20:00 у всех желающих будет возможность дозвониться ведущим и не только озвучить свои пожелания, но и спеть песню в рубрике «ЩАС СПОЮ. С Наступающим». Кроме того, в рубрике «Что за год?» слушатели смогут рассказать о своих достижениях в 2021 году.

