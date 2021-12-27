Дмитрий Snake Хакимов предложил свой вариант голливудской «Иронии Судьбы»

Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

В мэрии Москвы назвали условия проведения праздничных мероприятий

Общегородские культурно-массовые мероприятия в новогодние праздники в Москве, а также детские новогодние представления будут проходить в особом режиме, они пройдут с 70% заполняемостью зала, посетители старше 18 лет обязаны предъявить QR-код.

Дмитрий Snake Хакимов: «Надо отметить, что не указаны мероприятия, которые не являются культурно-массовыми общегородскими. Наши концерты, которые будут проходить в ближайшие от Нового Года дни – 3 и 4 января, вот интересно, какая там разрешенная заполняемость зала?» - поинтересовался артист. 

2

На Netflix выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Ипполита сыграл актер китайского происхождения, а Жене Лукашину — 30 лет.

Дмитрий Snake Хакимов: «Я так понимаю, что все это происходит в рамках движения политкорректности. Думаю, было бы смешно, если бы Женю Лукашина сыграл актер афроамериканец, а Надю – актер трансгендер», - пошутил музыкант. 

3

Джонни Депп попал в новый скандал из-за переписки о бывшей жене

Депп попал в очередной скандал из-за старых разговоров о бывшей жене. Известно, что звезда «Пиратов Карибского моря» в 2013 году обсуждал в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от экс-супруги. В одной из своих фраз Депп предложил сжечь Херд. «Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же, хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?» — заявил Беттани. На это Депп ответил, что актрису лучше «сначала утопить, а потом сжечь».

Дмитрий Snake Хакимов: «Наговаривают на старину Джонни, он милый и добрый! И не все понимают юмор, тем более, юмор актеров и музыкантов. Я вот иногда думаю, зайди кто-нибудь к нам в гримерку до или после концерта и послушай наши шутки, нас бы захотели сдать в дурдом», - сказал собеседник НСН.

4

Житель Саратова выиграл в лотерею более 115 миллионов рублей

Суперприз лотереи "Спортлото "6 из 45" размером более 115 миллионов рублей достался угадавшему все шесть номеров жителю Саратова

Дмитрий Snake Хакимов: «Могу поздравить этого счастливчика с таким прекрасным предновогодним подарком. И уверен, что этот человек переведет часть денег на приюты для животных, на другие благотворительные цели или хотя бы нас позовет сыграть корпоратив», - сыронизировал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба группы Глеб Самойлов и The MATRIXX
ТЕГИ:Авторские НовостиДжонни ДеппКонцертНовый Год
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