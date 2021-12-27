Дмитрий Snake Хакимов предложил свой вариант голливудской «Иронии Судьбы»

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Депп попал в очередной скандал из-за старых разговоров о бывшей жене. Известно, что звезда «Пиратов Карибского моря» в 2013 году обсуждал в личной переписке с актером Полом Беттани, как лучше избавиться от экс-супруги. В одной из своих фраз Депп предложил сжечь Херд. «Не думаю, что ее стоит сжигать. Она ведь не ведьма. К тому же, хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?» — заявил Беттани. На это Депп ответил, что актрису лучше «сначала утопить, а потом сжечь».

