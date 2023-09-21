«Пути Господни»: Виктор Сухоруков о съемках со Стояновым, мечтах и настоящем кино
Народный артист России Виктор Сухоруков в интервью НСН признался, что мечтал поработать вместе с однокурсником Юрием Стояновым. Результаты их тандема зрители увидят в ноябре в картине «Пять процентов».
Актер, народный артист России Виктор Сухоруков в интервью НСН впервые поделился впечатлениями от съемок в авантюрной комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов. Сухоруков признался, что картина стала для него «возвращением в детство», когда кинематограф был искусством, а не «аттракционом». Народный артист рассказал о своей творческой жизни, планах, а также поделился с поклонниками двумя притчами.
Накануне вышел трейлер фильма о скульпторе-монументалисте, который «случайно» присваивает себе чужие шедевры изобразительного искусства и становится необычайно востребован как у искусствоведов, так и у шантажистов. Кинокартина выйдет в прокат 2 ноября.
- Почему Вы решили поучаствовать в съемках комедии «Пять процентов»? Вас зацепил сюжет, актеры, может быть, подход режиссера?
Стоянов – мой однокурсник, мы мечтали всегда поработать вместе. История написана замечательно, режиссер Дмитрий Светозаров старейший. Когда-то очень давно он пробовал меня на главную роль в фильме «Арифметика убийства», сыграл ее гениальный актер из Петербурга Сережа Бехтерев. И вот вдруг он присылает мне сценарий, в котором, по их словам, роль была написана специально для моего участия. Кто от такого счастья откажется? Когда самый молодой на курсе Юра Стоянов и самый взрослый на курсе Витя Сухоруков встретятся на подмостках кинематографа в тандеме в очень грустно-веселой комедии? Надеюсь, нас с Юрой за исполнение наших ролей публика похвалит.
- Вы уже видели результат Вашей работы?
Я думаю, картина получится любопытной, я еще целиком не видел. Я даже трейлера не видел, в интернет не хожу, а мне никто не присылал. Если у вас есть, вы можете мне прислать? Я буду вам очень благодарен, это будет моим гонораром за интервью (смеется). Это мой первый разговор об этом фильме, признаюсь, я его жду с радостью, с волнением. Для меня он важен, потому что я как будто на Родину съездил куда-то, в детство, в юность. Попал туда, где мне было хорошо. Мне и сейчас неплохо, просто я давно не снимался в таких комфортных советских условиях, где гениальный художник, гениальный режиссер, гениальный постановщик. Там такие кадры собраны! И оператор какой классный, вы про них тоже говорите, они это заслужили. Просто принято как-то говорить только про режиссера, а кино делают много людей. Это про период того кинематографа, моей молодости и той страны, когда были павильоны, когда все было похоже на ту индустрию, когда самого понятия «индустрия» не существовало, потому что всегда кинематограф в далекие времена считался искусством, идеологическим или просто искусством, а не аттракционом или индустрией.
- Получается, что это первый фильм, в котором вы снялись вместе с Юрием Стояновым. Почему этого не случилось раньше?
Есть физика в природе, сколько витков Земля делает вокруг своей оси за сутки? Вы не знаете, но они стабильны миллиарды лет. Я, конечно, шучу. Это зависит от многих вещей, от многих факторов, почему. Так сложилось. Он снимается больше, чем я, у меня одни тропинки, у него – другие. Когда заходишь в лес за грибами, никогда не знаешь, почему человек мог там заблудиться – столько дорожек, тропинок, указателей, а человек зашел и заблудился. Это вам вторая такая любопытная притча. Так и здесь, живем, работаем. Он в одну сторону поехал, как в песне поется: «Поедешь на север, поедешь на юг, везде тебя встретит товарищ и друг… Моя Москва». Есть точка притяжения, центровое место каждого из нас. Пути Господни неисповедимы. Мы общаемся, мы дружим, мы следим друг за другом, кто и что делает, какие истории сочиняют.
- «Пять процентов» - это фильм для кого, прежде всего? У кого он найдет отклик?
Скажу сразу, что это взрослое кино. Последний мой звонок был режиссеру Дмитрию Светозарову – старейший, талантливейший, мощный, интеллигентный, он сочинитель кино. Для кого это кино? Для умных, интеллигентных, чувствующих, эмоциональных зрителей. Надеюсь, вы меня поймете, но добавлю, что молодым мальчишкам и девчонкам это будет, может быть, и скучно. Потому что там тема сложная. Чтобы разглядеть этот сюжет и понять его, включить сочувствие, понять юмор, надо прожить определенную жизнь. Молодой азартный человек может просто не понять. Я не говорю, что они сегодня тупые, нет! Просто есть вещи, которые понимаются через ошибки, через прожитое. Вот и все. Дай Бог мне ошибиться. Сам сюжет очень любопытный, про мошенников, которые конъюнктурно существовали в Советском Союзе, а их правила жизни им аукнулись.
- В 2023 году вышли два фильма с вашим участием и сериал…Какие творческие планы у вас на 2024 год? Может быть, приоткроете тайну о проектах, которые еще не анонсировались?
Признаюсь, планы не строил, поэтому я и отказываюсь от большинства интервью. Мне сказать сегодня нечего, ушел из государственных театров, играю свой авторский вечер в театре Ермоловой. Мне пока этого хватает. Я в свободном полете или плавании, а, может, в свободном ползании. Но от этого я получаю все равно великую возможность размышления о будущем.
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