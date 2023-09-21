«Пути Господни»: Виктор Сухоруков о съемках со Стояновым, мечтах и настоящем кино

- Вы уже видели результат Вашей работы?

Я думаю, картина получится любопытной, я еще целиком не видел. Я даже трейлера не видел, в интернет не хожу, а мне никто не присылал. Если у вас есть, вы можете мне прислать? Я буду вам очень благодарен, это будет моим гонораром за интервью (смеется). Это мой первый разговор об этом фильме, признаюсь, я его жду с радостью, с волнением. Для меня он важен, потому что я как будто на Родину съездил куда-то, в детство, в юность. Попал туда, где мне было хорошо. Мне и сейчас неплохо, просто я давно не снимался в таких комфортных советских условиях, где гениальный художник, гениальный режиссер, гениальный постановщик. Там такие кадры собраны! И оператор какой классный, вы про них тоже говорите, они это заслужили. Просто принято как-то говорить только про режиссера, а кино делают много людей. Это про период того кинематографа, моей молодости и той страны, когда были павильоны, когда все было похоже на ту индустрию, когда самого понятия «индустрия» не существовало, потому что всегда кинематограф в далекие времена считался искусством, идеологическим или просто искусством, а не аттракционом или индустрией.

- Получается, что это первый фильм, в котором вы снялись вместе с Юрием Стояновым. Почему этого не случилось раньше?

Есть физика в природе, сколько витков Земля делает вокруг своей оси за сутки? Вы не знаете, но они стабильны миллиарды лет. Я, конечно, шучу. Это зависит от многих вещей, от многих факторов, почему. Так сложилось. Он снимается больше, чем я, у меня одни тропинки, у него – другие. Когда заходишь в лес за грибами, никогда не знаешь, почему человек мог там заблудиться – столько дорожек, тропинок, указателей, а человек зашел и заблудился. Это вам вторая такая любопытная притча. Так и здесь, живем, работаем. Он в одну сторону поехал, как в песне поется: «Поедешь на север, поедешь на юг, везде тебя встретит товарищ и друг… Моя Москва». Есть точка притяжения, центровое место каждого из нас. Пути Господни неисповедимы. Мы общаемся, мы дружим, мы следим друг за другом, кто и что делает, какие истории сочиняют.