Появились кадры ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Телеканал ТНТ опубликовал первые кадры со съемок своего новогоднего шоу «Иван Васильевич меняет все!».
Новый проект станет ремейком комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». На размещенных в Telegram-канале ТНТ фото запечатлены звезды российского шоу-бизнеса в образах культовых советских киногероев.
Известно, что в проекте участвуют комики Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Олег Верещагин, актер Максим Лагашкин, певица Ольга Бузова.
Ранее ТНТ анонсировал новый проект «Букины» — сериал о семье из Екатеринбурга, знакомой зрителям по ситкому «Счастливы вместе», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru