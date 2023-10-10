Появились кадры ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Телеканал ТНТ опубликовал первые кадры со съемок своего новогоднего шоу «Иван Васильевич меняет все!».

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Новый проект станет ремейком комедии режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». На размещенных в Telegram-канале ТНТ фото запечатлены звезды российского шоу-бизнеса в образах культовых советских киногероев.

Известно, что в проекте участвуют комики Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Олег Верещагин, актер Максим Лагашкин, певица Ольга Бузова.

Ранее ТНТ анонсировал новый проект «Букины» — сериал о семье из Екатеринбурга, знакомой зрителям по ситкому «Счастливы вместе», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТНТ
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