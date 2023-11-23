Сиделка Градского заявила, что перед смертью певец перенес инсульт

Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года, ему было 72 года, напоминает Ura.ru.

Фазилова ухаживала за артистом с начала 2021 года. По словам женщины, Градский продолжал работать в своем кабинете, «вставал, хотел жить», но осенью состояние артиста ухудшилось. Незадолго до смерти певцу стало плохо, сиделка вызвала скорую. Медики предложили госпитализацию, от которой Градский отказался.

«Вдруг я вижу, как падает его рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз, перестает говорить. Я сразу поняла, что это инсульт ... Медики опять приехали и на этот раз сказали: "Это первый инсульт, надо забирать его"», — рассказала Фазилова.

По словам сиделки, певца доставили в больницу спустя 8 часов после инсульта, в результате медики не смогли помочь Градскому.

