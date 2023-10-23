Суд отказал третьей жене Градского в праве на часть наследства
Тверской суд Москвы не удовлетворил иск о праве на наследство Ольги Градской — третьей жены народного артиста России, певца и композитора Александра Градского, пишет РИА Новости.
В 2022 году Градская обратилась в суд с иском к бывшей супруге музыканта Марине Коташенко и двум собственным детям. Дело рассматривали в закрытом режиме.
Истец просила суд выделить половину имущества, нажитого во время брака с музыкантом. Речь идет о земельных участках, жилом здании и нежилых помещениях.
Градская (урожденная Фартышева) прожила в браке с музыкантом с 1980 по 2001 годы.
Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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