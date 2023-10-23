Суд отказал третьей жене Градского в праве на часть наследства

В 2022 году Градская обратилась в суд с иском к бывшей супруге музыканта Марине Коташенко и двум собственным детям. Дело рассматривали в закрытом режиме.

Истец просила суд выделить половину имущества, нажитого во время брака с музыкантом. Речь идет о земельных участках, жилом здании и нежилых помещениях.

Градская (урожденная Фартышева) прожила в браке с музыкантом с 1980 по 2001 годы.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года, напоминает «Радиоточка НСН».

