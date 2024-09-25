Швыдкой высказался о требовании Зеленской «вернуть» Украине Айвазовского

Лучше бы супруга украинского лидера озаботилась сносом памятника поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает NEWS.ru.

На Украине раскрыли прошлое супруги Зеленского

Так он прокомментировал слова жены президента Украины Елены Зеленской, которая призвала Москву вернуть художников, «присвоенных» Россией. В числе таковых она назвала Айвазовского, Малевича и Архипа Куинджи.

По словам Швыдкого, споры о принадлежности художников Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и писателя Николая Гоголя к русской культуре бессмысленны.

«Вступать в дискуссию по этому поводу с кем бы то ни было я считаю пустой тратой времени», — отметил он.

Швыдкой также добавил, что слова Зеленской звучат «нелепо и смешно», так как являются выражением провинциального национализма.

Ранее стало известно, что Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КартиныУкраинаРоссияХудожники

Горячие новости

Все новости

партнеры