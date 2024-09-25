Швыдкой высказался о требовании Зеленской «вернуть» Украине Айвазовского
Лучше бы супруга украинского лидера озаботилась сносом памятника поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает NEWS.ru.
Так он прокомментировал слова жены президента Украины Елены Зеленской, которая призвала Москву вернуть художников, «присвоенных» Россией. В числе таковых она назвала Айвазовского, Малевича и Архипа Куинджи.
По словам Швыдкого, споры о принадлежности художников Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и писателя Николая Гоголя к русской культуре бессмысленны.
«Вступать в дискуссию по этому поводу с кем бы то ни было я считаю пустой тратой времени», — отметил он.
Швыдкой также добавил, что слова Зеленской звучат «нелепо и смешно», так как являются выражением провинциального национализма.
Ранее стало известно, что Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru