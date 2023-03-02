Швыдкой: церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью 2023 года
Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ пройдёт осенью этого года. Об этом сообщил президент фонда «Академия российского телевидения», специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в настоящее время идет поиск новой модели подведения итогов премии, с учетом спецоперации на Украине, которая определяет все обстоятельства сегодняшний жизни.
Последний раз церемония вручения наград ТЭФИ состоялась в 2019 году, затем постоянно откладывалась и переносилась.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что вручение ТЭФИ сейчас «не ко двору».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Швыдкой: церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью 2023 года
- Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева
- Депутата Абдалкина, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации ВС РФ
- Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацизма на Украине
- На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе
- Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
- В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
- Парламент Венгрии перенес голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
- ФСБ: По территории Украины, куда выдавили диверсантов, нанесли удар
- Глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru