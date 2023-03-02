Швыдкой: церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью 2023 года

По его словам, в настоящее время идет поиск новой модели подведения итогов премии, с учетом спецоперации на Украине, которая определяет все обстоятельства сегодняшний жизни.

Последний раз церемония вручения наград ТЭФИ состоялась в 2019 году, затем постоянно откладывалась и переносилась.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что вручение ТЭФИ сейчас «не ко двору».

