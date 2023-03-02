Швыдкой: церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью 2023 года

Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ пройдёт осенью этого года. Об этом сообщил президент фонда «Академия российского телевидения», специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс».

Вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено

По его словам, в настоящее время идет поиск новой модели подведения итогов премии, с учетом спецоперации на Украине, которая определяет все обстоятельства сегодняшний жизни.

Последний раз церемония вручения наград ТЭФИ состоялась в 2019 году, затем постоянно откладывалась и переносилась.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что вручение ТЭФИ сейчас «не ко двору».

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ФОТО: РИА Новости
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