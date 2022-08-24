Вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году отменена. Об этом сообщил спецпред президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».

По мнению Швыдкого, проведение премии в настоящее время нецелесообразно и неуместно. При этом он отметил, что региональный «ТЭФИ» состоится и пройдет в Петербурге в конце ноября.

Ранее в мае Швыдкой заявил, что церемония ТЭФИ будет отложена до окончания военной операции РФ на Украине.

ТЭФИ учреждена фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году.





