Вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в текущем году отменена. Об этом сообщил спецпред президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».
По мнению Швыдкого, проведение премии в настоящее время нецелесообразно и неуместно. При этом он отметил, что региональный «ТЭФИ» состоится и пройдет в Петербурге в конце ноября.
Ранее в мае Швыдкой заявил, что церемония ТЭФИ будет отложена до окончания военной операции РФ на Украине.
ТЭФИ учреждена фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году.
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