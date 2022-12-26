Швыдкой станет президентом Международного театрального фестиваля имени Чехова
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой станет президентом Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Отмечается, что Швыдкой вступит в должность президента фестиваля, генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова.
В пресс-службе указали, что такое решение было принято по «духовному завещанию Валерия Шадрина», который долгие годы возглавлял фестиваль и ушел из жизни в декабре.
Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова был основан в 1992 году. Традиционно мероприятие проходит один раз в два года в Москве. Следующий фестиваль состоится 24 мая - 8 октября 2023 года, в рамках смотра будут представлены спектакли из 13 стран.
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