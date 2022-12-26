Швыдкой станет президентом Международного театрального фестиваля имени Чехова

Отмечается, что Швыдкой вступит в должность президента фестиваля, генеральным директором Чеховского театрального фестиваля станет Карина Цатурова.

В пресс-службе указали, что такое решение было принято по «духовному завещанию Валерия Шадрина», который долгие годы возглавлял фестиваль и ушел из жизни в декабре.

Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова был основан в 1992 году. Традиционно мероприятие проходит один раз в два года в Москве. Следующий фестиваль состоится 24 мая - 8 октября 2023 года, в рамках смотра будут представлены спектакли из 13 стран.

