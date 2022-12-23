Он также отметил спектакли Константина Богомолова и театра Евгения Миронова, а также еще две работы Крымова.

«Я театральный человек и я много видел того, что произвело впечатление. У Богомолова я видел "Таню", это очень хороший спектакль, у Жени Миронова в Театре Наций спектакль "На всякого мудреца". Также я видел замечательный спектакль "Репетиция с Дон Жуаном", но его, по-моему, сняли в Москве, спектакль «Все тут» в бывшем театре Райхельгауза», - заключил собеседник НСН.

Вместе с тем Збруев отметил, что у него нет особых ожиданий от будущего года, «потому что так складывается театральная жизнь».