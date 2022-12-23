«От Крымова до Богомолова»: Актер Збруев подвел итоги театрального года
Александр Збруев в эфире НСН посетовал, что режиссеры, которые ему нравятся, сейчас не работают в Москве.
Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил в интервью НСН, что в уходящем году ему больше всего запомнились спектакли режиссеров Дмитрия Крымова и Римаса Туминаса, покинувших Россию на фоне спецоперации.
«Подведение театральных итогов года - это непростой вопрос в связи с тем временем, в котором мы живем. Мне очень понравились спектакли некоторых режиссеров, которых сейчас в Москве нет. Эти спектакли сейчас идут только в двух театрах, это "Война и мир" Туминаса в Театре Вахтангова и спектакль "Сережа" Дмитрия Крымова в МХТ. Эти режиссеры сейчас не работают в столице, но два их спектакля остались», - сказал Збруев.
Он также отметил спектакли Константина Богомолова и театра Евгения Миронова, а также еще две работы Крымова.
«Я театральный человек и я много видел того, что произвело впечатление. У Богомолова я видел "Таню", это очень хороший спектакль, у Жени Миронова в Театре Наций спектакль "На всякого мудреца". Также я видел замечательный спектакль "Репетиция с Дон Жуаном", но его, по-моему, сняли в Москве, спектакль «Все тут» в бывшем театре Райхельгауза», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем Збруев отметил, что у него нет особых ожиданий от будущего года, «потому что так складывается театральная жизнь».
Со своей стороны, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов ранее говорил НСН, что считает этот театральный год самым сложным за послевоенное время. По словам Любимова, больше всего его «задел» спектакль «Душа моя Павел» Алексея Варламова.
Дмитрий Крымов является пятикратным обладателем театральной премии «Золотая Маска». 25 февраля он приехал в Филадельфию для постановки «Вишнёвого сада», однако вскоре заявил, что считает возвращение в Россию невозможным. По данным СМИ, после этого московским театрам запретили показывать его спектакли.
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