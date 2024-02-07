МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения»
В России стартовала работа по организации «Интервидения», МИД РФ оказывает содействие организаторам по налаживанию международных контактов, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям дипведомства России Александр Алимов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ведомстве уверены, что конкурс станет «оглушительным успехом» для страны. По его словам, интерес партнеров к мероприятию высок, ведутся переговоры со странами.
Ранее сообщалось, что российский аналог «Евровидения» пройдет в Санкт-Петербурге. Интерес к участию в нем уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара, предоставив кандидатам возможность исполнить композиции на родных языках.
Отсутствие информации о подготовке к «Интервидению» связано с тем, что до проведения конкурса еще остается много времени, рассказали «Радиоточке НСН» продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху счел полную победу над ХАМАС вопросом нескольких месяцев
- На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов
- «Ростов» разгромил «Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ
- МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения»
- При испытании ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв
- Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе
- В Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на 48 млн рублей
- Российские автозаводы сократили производство на фоне падения спроса
- Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»
- СМИ: Apple тестирует два прототипа складных iPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru