МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения»

В России стартовала работа по организации «Интервидения», МИД РФ оказывает содействие организаторам по налаживанию международных контактов, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям дипведомства России Александр Алимов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ведомстве уверены, что конкурс станет «оглушительным успехом» для страны. По его словам, интерес партнеров к мероприятию высок, ведутся переговоры со странами.

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Ранее сообщалось, что российский аналог «Евровидения» пройдет в Санкт-Петербурге. Интерес к участию в нем уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара, предоставив кандидатам возможность исполнить композиции на родных языках.

Отсутствие информации о подготовке к «Интервидению» связано с тем, что до проведения конкурса еще остается много времени, рассказали «Радиоточке НСН» продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.

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ФОТО: РИА Новости
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