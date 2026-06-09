Русская культура сохраняет высокую популярность вопреки попыткам отмены на Западе благодаря мощному уровню классического искусства. Об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ленте.ру».

Он признал, что Россия немного уступает другим странам в сфере популярных музыки и кинематографа, однако занимает лидирующие позиции в мире по качеству филармонического и академического искусства. Именно этот фактор он считает ключевым для сохранения международного интереса к отечественному наследию.