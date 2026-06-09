Швыдкой назвал причину популярности русской культуры на Западе

Русская культура сохраняет высокую популярность вопреки попыткам отмены на Западе благодаря мощному уровню классического искусства. Об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ленте.ру».

Он признал, что Россия немного уступает другим странам в сфере популярных музыки и кинематографа, однако занимает лидирующие позиции в мире по качеству филармонического и академического искусства. Именно этот фактор он считает ключевым для сохранения международного интереса к отечественному наследию.

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В качестве основных направлений, обеспечивающих такой высокий статус, Швыдкой выделил музыкальное искусство, хореографию и драматический театр.

«И это, конечно, очень важно», — подчеркнул спецпредставитель главы государства

Также Швыдкой прокомментировал визит американской комиссии в Россию, назвав её стартом для позитивного развития двусторонних отношений, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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