Швыдкой прокомментировал визит американской комиссии в Россию

Визит делегации США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам Родни Мимсом Куком-младшим может стать стартом позитивного развития двусторонних отношений. Об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ленте.ру».

По его мнению , данный шаг знаменует собой начало весьма продолжительного, но потенциально благоприятного маршрута взаимодействия между двумя странами. При этом он не ожидает скорого достижения масштабных прорывов в текущей политической ситуации.

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Швыдкой акцентировал внимание на том, что ключевое значение имеет сам факт состоявшегося диалога. Он также подчеркнул важность того, что в ходе встречи стороны обсудили и предложили к реализации ряд совместных проектов.

Ранее Михаил Швыдкой в беседе с НСН в рамках Петербургского международного экономического форума раскрыл, что мешает развитию культурного диалога России и США.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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