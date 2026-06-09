Швыдкой прокомментировал визит американской комиссии в Россию

Визит делегации США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам Родни Мимсом Куком-младшим может стать стартом позитивного развития двусторонних отношений. Об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил в интервью «Ленте.ру».

По его мнению , данный шаг знаменует собой начало весьма продолжительного, но потенциально благоприятного маршрута взаимодействия между двумя странами. При этом он не ожидает скорого достижения масштабных прорывов в текущей политической ситуации.