Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Об этом сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его мнению, важно не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что «Троица» будет отреставрирована, для нее изготовят «совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее» . По ее словам, работа может занять до года. Затем планируется передача рублевской коны в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде.