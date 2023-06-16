Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает передачу иконы Андрея Рублева «Святая Троица» из Третьяковской галереи Русской православной церкви справедливым решением.

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Об этом сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его мнению, важно не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что «Троица» будет отреставрирована, для нее изготовят «совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее» . По ее словам, работа может занять до года. Затем планируется передача рублевской коны в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде.

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Икону «Троица» 4 июня доставили в храм Христа Спасителя, образ, установленный в специальной капсуле, пробудет там до 18 июня.

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ФОТО: РИА Новости
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