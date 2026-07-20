На Ставрополье пресекли теракт против участника СВО
Теракт в отношении участника специальной военной операции предотвратили в Ставропольском крае, задержан подозреваемый - 49-летний гражданин России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины. По заданию куратора подозреваемый провел разведку по месту проживания бывшего военного и начал изготовление взрывного устройства для подрыва его автомобиля, пишет RT. Злоумышленника задержали при попытке реализации преступного замысла.
Как сообщила пресс-служба судов Ставропольского края, фигурант планировал преступление в отношении капитана запаса Вооруженных сил, ветерана боевых действий, участника СВО и программы «Герои Ставрополья». Злоумышленник обвиняется в приготовлении к теракту, он заключен под стражу на два месяца.
Ранее силовики задержали женщину из Ялты, подозреваемую в причастности к теракту, в результате которого погиб офицер Черноморского флота.
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