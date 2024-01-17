Шварценеггера отпустили после задержания в аэропорту Мюнхена

Шварценеггера отпустили в 16:45 по местному времени (18:45 мск). По информации издания, первым делом актер закурил сигару.

Сообщается, что бывшему губернатору Калифорнии устроили тщательный допрос. Таможенники требовали заплатить 26 тысяч евро за часы, четыре тысячи налога и пять тысяч в качестве штрафа.

Шварценеггер пытался объяснить, что намерен продать дорогой аксессуар на благотворительном аукционе. Сотрудники таможни не поверили актеру.

В ноябре 2023 года велосипедистка, которая попала в аварию со Шварценеггером, подала на него в суд. Девушка утверждает, что получила серьезные травмы, передает «Радиоточка НСН».

