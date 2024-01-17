Шварценеггера отпустили после задержания в аэропорту Мюнхена
Голливудского актера Арнольда Шварценеггера отпустили спустя несколько часов после задержания на таможенном контроле аэропорта Мюнхена из-за дорогих часов, пишет Bild.
Шварценеггера отпустили в 16:45 по местному времени (18:45 мск). По информации издания, первым делом актер закурил сигару.
Сообщается, что бывшему губернатору Калифорнии устроили тщательный допрос. Таможенники требовали заплатить 26 тысяч евро за часы, четыре тысячи налога и пять тысяч в качестве штрафа.
Шварценеггер пытался объяснить, что намерен продать дорогой аксессуар на благотворительном аукционе. Сотрудники таможни не поверили актеру.
В ноябре 2023 года велосипедистка, которая попала в аварию со Шварценеггером, подала на него в суд. Девушка утверждает, что получила серьезные травмы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шварценеггера отпустили после задержания в аэропорту Мюнхена
- Белгород поделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов
- Бывший особняк Джоли и Питта ушел с молотка за $2,8 млн
- В США запуск корабля Crew Dragon с туристами отложили на сутки
- Суд в Бишкеке арестовал 11 журналистов нескольких изданий
- Экс-первую ракетку мира Санчес Викарио приговорили к двум годам тюрьмы условно
- Вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад
- Министр экономики ФРГ пожаловался на нехватку денег из-за Украины
- Бывшего министра внутренних дел Польши будут насильно кормить в тюрьме
- Орешкин: нефть и отрасли добычи дали нулевой вклад в рост экономики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru