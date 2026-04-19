В Таиланде монаха выгнали из местного монастыря за употребление пива
В Таиланде монаха, регулярно покупавшего пиво в магазине, выгнали из местного монастыря, сообщает Telegram-канал Shot.
Священнослужитель ежедневно покупал напиток в течение года в районе Нонг На Кхам на северо-востоке страны, чем привлёк внимание покупателей. Жители выложили фото в соцсети, и на монаха обрушился жёсткий гнев. Некоторые утверждали, что видели его в нетрезвом виде.
Разборки привлекли внимание правоохранителей и властей. Работники магазина выдвигали версию, что он мог покупать алкоголь для рабочих, реставрирующих храм. После разбирательств монаха отстранили от должности.
