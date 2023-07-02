Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом

«В фильме «Терминатор» мы как раз сообщали, что машины начинают обладать сознанием и берут верх», - сказал Шварценеггер.

По его словам, во время выхода первого «Терминатора» в 1984 году человечество только начало обсуждать тему искусственного интеллекта. Сегодня он стал реальностью, констатировал актер.

Еврокомиссия предложила ввести обязательную маркировку созданного искусственным интеллектом контента, передает «Радиоточка НСН».

