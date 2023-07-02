Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом
Научно-фантастический фильм «Терминатор» режиссера Джеймса Кэмерона предсказал наступившую эру искусственного интеллекта. Такое мнение высказал актер Арнольд Шварценеггер, сыгравший главную роль в картине, пишет портал People.
«В фильме «Терминатор» мы как раз сообщали, что машины начинают обладать сознанием и берут верх», - сказал Шварценеггер.
По его словам, во время выхода первого «Терминатора» в 1984 году человечество только начало обсуждать тему искусственного интеллекта. Сегодня он стал реальностью, констатировал актер.
Еврокомиссия предложила ввести обязательную маркировку созданного искусственным интеллектом контента, передает «Радиоточка НСН».
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