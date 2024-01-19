Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в Германии

Как пишет Bild, часы были проданы на благотворительном аукционе, который состоялся 18 января в отеле Stanglwirt в окрестностях австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль.

Издание уточняет, что начальная стоимость лота составила 50 тысяч евро. Покупатель приобрёл часы за 270 тысяч евро, которые будут перечислены в фонд экологических проектов «Климатической инициативы Шварценеггера».

Ранее главный «Терминатор» планеты был задержан в аэропорту Мюнхена, так как забыл задекларировать часы. Отпустили Шварценеггера после того, как он заплатил штраф в 35 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

