СМИ: Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд

Велосипедистка, которая попала в аварию с актером, экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, подала на него в суд. Об этом пишет TMZ.

СМИ: Шварценеггер сбил велосипедистку в Лос-Анджелесе

В феврале в Лос-Анджелесе артист не успел нажать на тормоза и сбил велосипедистку, повернувшую перед его машиной. Девушка получила незначительные травмы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что [в столкновении] виноват Арнольд», — сообщает TMZ.

По данным портала, актер ехал с «чрезмерной» скоростью. Девушка утверждает, что получила серьезные травмы в результате аварии.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудДТПСШААрнольд Шварценеггер

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