СМИ: Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд

В феврале в Лос-Анджелесе артист не успел нажать на тормоза и сбил велосипедистку, повернувшую перед его машиной. Девушка получила незначительные травмы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что [в столкновении] виноват Арнольд», — сообщает TMZ.

По данным портала, актер ехал с «чрезмерной» скоростью. Девушка утверждает, что получила серьезные травмы в результате аварии.

