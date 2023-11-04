СМИ: Попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
Велосипедистка, которая попала в аварию с актером, экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, подала на него в суд. Об этом пишет TMZ.
В феврале в Лос-Анджелесе артист не успел нажать на тормоза и сбил велосипедистку, повернувшую перед его машиной. Девушка получила незначительные травмы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что [в столкновении] виноват Арнольд», — сообщает TMZ.
По данным портала, актер ехал с «чрезмерной» скоростью. Девушка утверждает, что получила серьезные травмы в результате аварии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru