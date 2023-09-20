Шульман оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Ранее стало известно, что доходы входящих в ТОП-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube за январь-июнь 2023 года увеличились на 19%, до 483 млн рублей, однако беднее стали журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и политолог Екатерина Шульман.

В ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает RT.

