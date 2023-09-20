Шульман оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в материалах, которые она публиковала в своих соцсетях, сообщили ТАСС в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
Ранее стало известно, что доходы входящих в ТОП-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube за январь-июнь 2023 года увеличились на 19%, до 483 млн рублей, однако беднее стали журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и политолог Екатерина Шульман.
В ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru