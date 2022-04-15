Журналист Дудь и политолог Шульман внесены в список СМИ-иноагентов

Реестр СМИ-иноагентов пополнили журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Также в список попали карикатурист Сергей Елкин и основатель The Insider Роман Доброхотов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Юрий Дудь
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