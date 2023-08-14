Российские блогеры стали больше зарабатывать на YouTube

Больше остальных от рекламы стал зарабатывать Влад А4 - его доход от интеграций вырос на 792%, до 106 млн рублей. Вторым по росту выручки стал признанный в РФ иноагентом журналист Алексей Пивоваров, также больше стала зарабатывать и телеведущая Ида Галич.

Есть и те, чьи доходы от рекламных интеграций наоборот упали. Больше всего потеряли журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом).

При этом эксперты отмечают, что многие рекламодатели не обращают внимания на внесение того или иного «лидера мнений». Таким образом они пытаются охватить платежеспособную аудиторию, в том числе уехавшую из России.

Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

