Российские блогеры стали больше зарабатывать на YouTube
Доходы входящих в ТОП-10 российских блогеров от рекламных интеграций на YouTube за январь-июнь 2023 года увеличились на 19%, до 483 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
Больше остальных от рекламы стал зарабатывать Влад А4 - его доход от интеграций вырос на 792%, до 106 млн рублей. Вторым по росту выручки стал признанный в РФ иноагентом журналист Алексей Пивоваров, также больше стала зарабатывать и телеведущая Ида Галич.
Есть и те, чьи доходы от рекламных интеграций наоборот упали. Больше всего потеряли журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом).
При этом эксперты отмечают, что многие рекламодатели не обращают внимания на внесение того или иного «лидера мнений». Таким образом они пытаются охватить платежеспособную аудиторию, в том числе уехавшую из России.
Ранее в ФНС заявили, что наиболее распространенными нарушениями, которые выявляют при проверках блогеров являются искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете и недоимки по НДФЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Играйте без ушей»: «План Ломоносова» объяснил срыв выступления в Новосибирске
- Российские блогеры стали больше зарабатывать на YouTube
- «Находят выход»: Автоэксперт Субботин рассказал об отключении ПО Mercedes-Benz в России
- Директор Лады Дэнс заявил, что певице запретили двигаться и говорить
- Путин: Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества
- Шойгу заявил, что западная техника в бою оказалась не безупречной
- Средства ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области
- В АТОР назвали курс доллара, при котором россияне станут меньше путешествовать
- CNBC: мировые цены на рис могут побить рекорд из-за наводнений в Китае
- Milliyet: Один человек погиб при взрыве на верфи в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru