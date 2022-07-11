Шоумен Светлаков заявил о продаже дома в Юрмале

По его словам, он надеется, что продажа дома не станет препятствием для встреч с друзьями.

«Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира», - написал Светлаков.

Ранее власти Латвии запретили российскому певцу Олегу Газманову пользоваться квартирой в Юрмале, сообщает Газета.ру. По словам артиста, из-за запрета на ведение коммерческой деятельности в Евросоюзе, он не может ни сдать недвижимость, ни продать её.

