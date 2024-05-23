Шоумен Кушанашвили рассказал, как его вывозили в лес из-за критики певицы Ветлицкой

Она едва не стала поводом для его ухода из профессии. По словам журналиста, после критики в адрес песни исполнительницы Натальи Ветлицкой в телешоу «Акулы пера» представители певицы угрожали ему физической расправой. Его вывезли в лес и приставили пистолет с виску.

«Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот… А я в этих «Акулах пера» произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня», — указал шоумен.

Кушанашвили отметил, что произошедшее стало для него шоком и он хотел уйти из профессии. Однако несмотря на страх, он решил остаться журналистом.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире НСН заявил, что певице Наталье Ветлицкой, известной по хиту «Посмотри в глаза», грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.

