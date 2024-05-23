Шоумен Кушанашвили рассказал, как его вывозили в лес из-за критики певицы Ветлицкой
Шоумен Отар Кушанашвили рассказал историю, которая произошла в 90-е годы, сообщает «360».
Она едва не стала поводом для его ухода из профессии. По словам журналиста, после критики в адрес песни исполнительницы Натальи Ветлицкой в телешоу «Акулы пера» представители певицы угрожали ему физической расправой. Его вывезли в лес и приставили пистолет с виску.
«Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот… А я в этих «Акулах пера» произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня», — указал шоумен.
Кушанашвили отметил, что произошедшее стало для него шоком и он хотел уйти из профессии. Однако несмотря на страх, он решил остаться журналистом.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире НСН заявил, что певице Наталье Ветлицкой, известной по хиту «Посмотри в глаза», грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России законодательно закрепят предельные нормы температуры воздуха в самолетах
- Шоумен Кушанашвили рассказал, как его вывозили в лес из-за критики певицы Ветлицкой
- МТС: Рост цен на связь экономически обоснован
- Кузина Жанны Фриске скончалась от рака
- Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов
- Блинкен: Украина сама решит, будет ли наносить удары в глубине России
- Эрдоган: Резня в Газе не прекратится, пока Запад оказывает поддержку Израилю
- Блинкен: США и ЕС ответят на грузинский закон об иноагентах
- Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, которых Киев не хочет менять
- Инфляция в России замедлилась по итогам недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru