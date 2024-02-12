СМИ: Певица Ветлицкая готова выступить в России за 4 млн рублей
Певица Наталья Ветлицкая, известная по хиту «Посмотри в глаза», готова выступить в России за гонорар от 45 тысяч евро, пишет Telegram-канал Shot.
Бывшая солистка группы «Мираж» продолжает активную концертную деятельность на частных мероприятиях. Выступить в Москве Наталья готова только более, чем за четыре миллиона рублей. Организацию выступлений будут вести менеджеры артистки, которые учитывают статус приглашающих лиц.
Ветлицкая переехала в Испанию в 2012 году. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать певицу иностранным агентом, напоминает RT. Он обратился в Генпрокуратуру России, заявив, что Ветлицкая неоднократно негативно высказывалась о специальной военной операции РФ на Украине в своих соцсетях.
Ветлицкая поддержала Аллу Пугачеву, которая покинула Россию, сделав репост записи Примадонны, в которой та назвала «рабами» раскритиковавших ее отъезд из страны людей, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru