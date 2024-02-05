Шнуров появился на слепых прослушиваниях шоу «Голос»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, бывший в составе жюри в 7, 8 и 9 сезонах шоу «Голос» на «Первом канале», поучаствовал в слепых прослушиваниях нового сезона конкурса. Выпуск был показан в эфире 2 февраля.
Появление Шнурова стало «выступлением-сюрпризом», это давняя традиция шоу. Певец исполнил композицию «Терминатор» из альбома «Дачники» 2000 года.
По признанию исполнителя, он проникся атмосферой происходящего и скучает по шоу «Голос». Его выступление понравилось всем членам жюри — каждый из них повернулся к певцу.
Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что шоу «Голос» — купленная программа, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru