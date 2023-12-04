Телекритик Горбунов одобрил выбор певицы Zivert наставником шоу «Голос»
Телекритик Александр Горбунов заявил, что композиции певицы Zivert (Юлия Зиверт) несут людям правильный и нужный посыл, сообщает NEWS.ru.
По его словам, исполнительница прекрасно работает с аудиторией на концертах и сможет хорошо проявить себя в качестве наставника шоу «Голос», так как ей «есть что дать своим подопечным».
«Она также будет внимательно выслушивать всех конкурсантов и принимать решение исходя из своей точки зрения, а не потому что надо кого-то быстро набрать. В этом смысле Zivert — самодостаточный человек, четко достигающий целей, которых хочет достичь», - указал Горбунов.
Он добавил, что певица сможет «привить своим подопечным правильные жизненные ориентиры».
Ранее в пресс-службе «Первого канала» заявили, что Zivert заменит в новом сезоне шоу «Голос» рэпера Басту (Василия Вакуленко), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru