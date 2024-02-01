Лоза назвал шоу «Голос» «купленной» программой

«Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще? Где артисты, которые там побеждали, куда они делись? — задался вопросом музыкант.

Он также назвал вторсырьем большинство программ российского телевидения. По словам Лозы, в России много талантливых людей, но на эстраде по-прежнему одни и те же проплаченные артисты.

«С момента убийства экс-гендиректора телеканала ОРТ Владислава Листьева в 1995 году на российском телевидении не появилось ни одной авторской программы», - подчеркнул композитор.