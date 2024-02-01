Лоза назвал шоу «Голос» «купленной» программой

Телевизионное шоу «Голос» - купленная программа, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства, заявил музыкант и композитор Юрий Лоза, сообщает NEWS.ru.

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«Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще? Где артисты, которые там побеждали, куда они делись? — задался вопросом музыкант.

Он также назвал вторсырьем большинство программ российского телевидения. По словам Лозы, в России много талантливых людей, но на эстраде по-прежнему одни и те же проплаченные артисты.

«С момента убийства экс-гендиректора телеканала ОРТ Владислава Листьева в 1995 году на российском телевидении не появилось ни одной авторской программы», - подчеркнул композитор.

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Он также добавил, что все креативные сотрудники были уволены, чтобы они не мешали «покупать вторсырье».

Ранее Юрий Лоза заявил, что Пугачева не нужна в России как артистка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ВКонтакте
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