Лоза назвал шоу «Голос» «купленной» программой
Телевизионное шоу «Голос» - купленная программа, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства, заявил музыкант и композитор Юрий Лоза, сообщает NEWS.ru.
«Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще? Где артисты, которые там побеждали, куда они делись? — задался вопросом музыкант.
Он также назвал вторсырьем большинство программ российского телевидения. По словам Лозы, в России много талантливых людей, но на эстраде по-прежнему одни и те же проплаченные артисты.
«С момента убийства экс-гендиректора телеканала ОРТ Владислава Листьева в 1995 году на российском телевидении не появилось ни одной авторской программы», - подчеркнул композитор.
Он также добавил, что все креативные сотрудники были уволены, чтобы они не мешали «покупать вторсырье».
Ранее Юрий Лоза заявил, что Пугачева не нужна в России как артистка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru