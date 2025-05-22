«Во всем мире кино состоит из двух частей. Две небольшие: артхаусное авторское кино и многомиллиардные блокбастеры. При этом между ними огромная масса, которая называется "мейнстрим". В России мейнстрима нет, потому что сборы в 100-200 миллионов рублей – это катастрофа в прокате. Бюджет этих фильмов – 100-200 миллионов рублей, они должны собирать в 2,5 раза больше. У нас нет индустрии производства мейнстрима. Полумиллиардники действительно должны выходить раз в неделю, а такие фильмы, как "Кракен", должны выходить минимум раз в месяц. Однако пока все печально», - отметил он.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал «Радиоточке НСН», что за первые четыре месяца 2025 года посещаемость кинотеатров снизилась на 17%, при этом сборы остались на уровне 2024 года.



