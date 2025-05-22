Шнейдеров заявил, что в киноиндустрии России нет мейнстрима
Российская индустрия пока не может обеспечить кинотеатры мейнстрим-фильмами с бюджетом до 200 миллионов рублей, которые окупались бы в прокате, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Кинотеатры предлагают зрителю артхаус или блокбастер, но не мейнстримные фильмы, отметил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
«Во всем мире кино состоит из двух частей. Две небольшие: артхаусное авторское кино и многомиллиардные блокбастеры. При этом между ними огромная масса, которая называется "мейнстрим". В России мейнстрима нет, потому что сборы в 100-200 миллионов рублей – это катастрофа в прокате. Бюджет этих фильмов – 100-200 миллионов рублей, они должны собирать в 2,5 раза больше. У нас нет индустрии производства мейнстрима. Полумиллиардники действительно должны выходить раз в неделю, а такие фильмы, как "Кракен", должны выходить минимум раз в месяц. Однако пока все печально», - отметил он.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал «Радиоточке НСН», что за первые четыре месяца 2025 года посещаемость кинотеатров снизилась на 17%, при этом сборы остались на уровне 2024 года.
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