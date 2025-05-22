Кинотеатры весной недосчитались фильмов-полумиллиардников

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заметил, что российскому кинопрокату не хватает фильмов среднего сегмента, собирающих по 300-500 миллионов рублей.

«Мы по итогам четырех месяцев чуть-чуть улучшили динамику первого квартала, потому что она была близкой к катастрофичной. По итогу трех месяцев увидели падение посещаемости на 22%. Сейчас мы имеем пять миллиардников на горизонте пяти месяцев этого года: "Финист", "Волшебник изумрудного города", "Пророк", "Батя 2: Дед" и "Кракен", который подходит к миллиарду. К сожалению, уже третий год подряд повторяется печальная картина со средним сегментом, проекты, которые собирают 300-500 миллионов. Этих проектов должно быть порядка 50 в году, у нас отметку в 500 миллионов за 5 месяцев преодолели четыре релиза, помимо миллиардников. Это реалия длится очередной год подряд и не дает российской индустрии выйти на тот уровень, который позволит ей чувствовать себя вольготно, дышать полной грудью, заниматься реновацией кинотеатров», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что научно-фантастический фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в минувшие выходные заработал 53,7 миллиона рублей. Общие сборы фильма по итогу месяца прокат превышают 931 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

