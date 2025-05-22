Кинотеатры весной недосчитались фильмов-полумиллиардников

За первые четыре месяца 2025 года посещаемость кинотеатров снизилась на 17%, рассказал НСН Алексей Васясин.

Согласно предварительным прогнозам, российские кинотеатры по итогу 2025 года выйдут на тот же уровень сборов и ту же посещаемость, которая фиксировалась в 2024 году, допустил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«По закрытым четырем месяцам в деньгах копейка в копейку повторили результат прошлого года, в людях потеряли 17%. Лето должно быть чуть лучше, но по итогам года, несмотря на наши перспективные домыслы, что будет чуть лучше, мы, наверное, повторим результат 2024 года. Это неплохо и не хорошо, топчемся на месте», - отметил он.

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В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заметил, что российскому кинопрокату не хватает фильмов среднего сегмента, собирающих по 300-500 миллионов рублей.

«Мы по итогам четырех месяцев чуть-чуть улучшили динамику первого квартала, потому что она была близкой к катастрофичной. По итогу трех месяцев увидели падение посещаемости на 22%. Сейчас мы имеем пять миллиардников на горизонте пяти месяцев этого года: "Финист", "Волшебник изумрудного города", "Пророк", "Батя 2: Дед" и "Кракен", который подходит к миллиарду. К сожалению, уже третий год подряд повторяется печальная картина со средним сегментом, проекты, которые собирают 300-500 миллионов. Этих проектов должно быть порядка 50 в году, у нас отметку в 500 миллионов за 5 месяцев преодолели четыре релиза, помимо миллиардников. Это реалия длится очередной год подряд и не дает российской индустрии выйти на тот уровень, который позволит ей чувствовать себя вольготно, дышать полной грудью, заниматься реновацией кинотеатров», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что научно-фантастический фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в минувшие выходные заработал 53,7 миллиона рублей. Общие сборы фильма по итогу месяца прокат превышают 931 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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