Шнейдеров сравнил творчество Серебренникова с работами Богомолова

В конце минувшей недели режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Теперь в Министерстве культуры планируют разработать меры, которые не допустят повторения подобной ситуации. Самого режиссера приговорили к трем годам условно. Тем временем, как показал опрос ВЦИОМ, с делом Кирилла Серебренникова россияне знакомы лучше, чем с его творчеством.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не один фильм нельзя снять, а спектакль поставить без обхода закона. Кроме того, по его мнению, работы Кирилла Серебренникова не были провокационными, если сравнить их, к примеру, с творчеством Константина Богомолова.