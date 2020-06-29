Шнейдеров сравнил творчество Серебренникова с работами Богомолова

В конце минувшей недели режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Теперь в Министерстве культуры планируют разработать меры, которые не допустят повторения подобной ситуации. Самого режиссера приговорили к трем годам условно. Тем временем, как показал опрос ВЦИОМ, с делом Кирилла Серебренникова россияне знакомы лучше, чем с его творчеством.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не один фильм нельзя снять, а спектакль поставить без обхода закона. Кроме того, по его мнению, работы Кирилла Серебренникова не были провокационными, если сравнить их, к примеру, с творчеством Константина Богомолова.

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«Очень грустный и печальный осадок от всех этих событий. К сожалению, система выстроена так, что без обхода закона невозможно ни поставить спектакль, ни снять кино. Почему козлом отпущения выбрали именно Кирилла Серебренникова, мне непонятно. Он никогда не агитировал против власти, он не выступал на стороне оппозиционеров, он даже менее провокационен, чем Константин Богомолов. Что-то здесь не так. Мне в этом деле кажется самым главным вопросом – «кому выгодно?» Но хорошо, что условно», – поделился он своим мнением.

Кроме того, кинокритик Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН назвал Данилу Козловского отчаянным парнем в связи с готовившейся премьерой «Чернобыля».

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ТЕГИ:Седьмая СтудияКиноДавид ШнейдеровКонстантин БогомоловКирилл Серебренников
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