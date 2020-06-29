Шнейдеров: Что покажут в кино с 15 июля? Премьеры отложены

Давид Шнейдеров: «Очень грустный и печальный осадок от всех этих событий. К сожалению, система выстроена так, что без обхода закона невозможно ни поставить спектакль, ни снять кино. Почему козлом отпущения выбрали именно Кирилла Серебренникова, мне непонятно. Он никогда не агитировал против власти, он не выступал на стороне оппозиционеров, он даже менее провокационен, чем Константин Богомолов. Что-то здесь не так. Мне в этом деле кажется самым главным вопросом – «кому выгодно?» Но хорошо, что условно», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

