Шнейдеров: Что покажут в кино с 15 июля? Премьеры отложены
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Кинотеатры заработают в России с 15 июля
Кинотеатры в России откроются с 15 июля. Эту информацию сегодня подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На прошлой неделе открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Давид Шнейдеров: «Правда, непонятно, чем именно они возобновят работу. Потому что американские премьеры откладываются, «Мулан» откладывается, «Довод» Нолана откладывается. Что будут показывать? Пойдут ли зрители? Не испугаются ли они пребывания в одном помещении, посмотрим. До 15 июля осталось около двух недель», – отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
«Парк Юрского периода» вернулся в американский прокат
Знаменитый фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» вернулся в американский прокат. В успевших открыться кинотеатрах картина собрала лишь за один уик-энд более полумиллиона долларов.
Давид Шнейдеров: «Смотрите, даже в Америке нечего показывать. Там выпускают повторный прокат. Интересно, дойдем ли мы до повторного проката «Последнего богатыря», «Движения вверх», «Холопа» и прочих российских блокбастеров», – задумался в беседе с НСН кинокритик.
Серебренникова признали виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии»
В конце минувшей недели режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Теперь в Министерстве культуры планируют разработать меры, которые не допустят повторения подобной ситуации. Самого режиссера приговорили к трем годам условно. Тем временем, как показал опрос ВЦИОМ, с делом Кирилла Серебренникова россияне знакомы лучше, чем с его творчеством.
Давид Шнейдеров: «Очень грустный и печальный осадок от всех этих событий. К сожалению, система выстроена так, что без обхода закона невозможно ни поставить спектакль, ни снять кино. Почему козлом отпущения выбрали именно Кирилла Серебренникова, мне непонятно. Он никогда не агитировал против власти, он не выступал на стороне оппозиционеров, он даже менее провокационен, чем Константин Богомолов. Что-то здесь не так. Мне в этом деле кажется самым главным вопросом – «кому выгодно?» Но хорошо, что условно», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
Вышел трейлер фильма «Чернобыль» Козловского
Представлен первый трейлер российской драмы «Чернобыль: Бездна», которую снял Данила Козловский. Однако актер отметил, что его кинолента не является плагиатом сериала HBO.
Давид Шнейдеров: «Отчаянный парень – после сериала HBO выпустить свою версию. Очень жду, любопытно и интересно», – прокомментировал он в интервью НСН.
Белым актерам запретят озвучивать цветных героев «Симпсонов»
На фоне продолжающихся в США протестов антирасистскую чистку в рядах своего персонала провели режиссеры мультипликационного сериала «Симпсоны». Отныне белые актеры озвучивать небелых персонажей не будут.
Давид Шнейдеров: «У меня нет комментариев. Вернее, они есть, но в эфире они озвучиваться не должны», – подытожил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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