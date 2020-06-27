Панов: Правосудие превратилось в абсурд вслед за театром Серебренникова
Сегодня вынесли приговор по делу «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам условно.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН удивился тому, как суд мог приговорить режиссера к условному сроку, инкриминируя ему столь крупное воровство бюджетных средств.
«Отмечу, что прокуратура просила шесть лет тюрьмы, получил режиссер условно на похищение 129 миллионов рублей. Я сейчас не буду говорить, сколько бы получил простой человек, украв, предположим, мешок картошки, это к делу не относится. Я бы хотел поговорить о том, что театр абсурда, который навязывал в своих спектаклях режиссер Серебренников, внезапно выплеснулся за пределы «Гоголь-центра» и окрасил своим цветом нашу систему правосудия, а может и вообще всю страну. Потому что получить условно за те преступления, которые ему инкриминировал суд, очень странно», – поделился своим мнением он.
Кроме того, писатель Вадим Панов в эксклюзивном интервью НСН отметил значимость прошедшего парада Победы на Красной площади в исторический и памятный день – 24 июня.
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