Шнейдеров: Российские киноленты принесли 10 млрд рублей убытков в 2023 году

«Российские киноленты за 2023 год принесли чистый убыток около 10 млрд рублей. Когда мы считаем общие сборы, нужно не забывать, что половина сборов уходит в кинотеатры, а от 10 до 20% уходит прокатчикам, дистрибьюторам. Возьмите затраты на кинопроизводство, общие сборы, вычтите из сборов долю кинотеатров и дистрибьюторов, получите печальные результаты», - сказал Шнейдеров.

При этом он отметил, что в 2024 году в кинотеатрах выйдут те фильмы, на которые выделялось финансирование в 2022 году.

«Мы пока ничего не ждем на 2024 год... Деньги, вложенные в кинопроизводство, начнут показывать результат в середине 2024 года. От момента выдачи денег до выхода фильма на экраны проходит от полутора до двух лет. Фильмы на деньги 2022 года выйдут в 2024 году. Но что выйдет, непонятно», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 18 декабря, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

