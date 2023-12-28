Шнейдеров: Российские киноленты принесли 10 млрд рублей убытков в 2023 году
Результаты уходящего года для кинотеатров можно назвать печальными, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Российские киноленты за 2023 год принесли чистый убыток около 10 млрд рублей, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.
Ранее вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова заявила, что сборы российских кинотеатров в 2023 году превысили 40 млрд рублей. По ее словам, из этой суммы 28 млрд было обеспечено российскими кинофильмами. Шнейдеров считает, что отечественные фильмы принесли большие убытки в этом году.
«Российские киноленты за 2023 год принесли чистый убыток около 10 млрд рублей. Когда мы считаем общие сборы, нужно не забывать, что половина сборов уходит в кинотеатры, а от 10 до 20% уходит прокатчикам, дистрибьюторам. Возьмите затраты на кинопроизводство, общие сборы, вычтите из сборов долю кинотеатров и дистрибьюторов, получите печальные результаты», - сказал Шнейдеров.
При этом он отметил, что в 2024 году в кинотеатрах выйдут те фильмы, на которые выделялось финансирование в 2022 году.
«Мы пока ничего не ждем на 2024 год... Деньги, вложенные в кинопроизводство, начнут показывать результат в середине 2024 года. От момента выдачи денег до выхода фильма на экраны проходит от полутора до двух лет. Фильмы на деньги 2022 года выйдут в 2024 году. Но что выйдет, непонятно», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 18 декабря, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк анонсировал валютные операции для пополнения средств ФНБ
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах возросло до 21 320 человек
- Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию
- Посол Израиля в России завершает свою миссию
- Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей
- Кудрявцева осудила реакцию иноагентов на «голую вечеринку»
- Экс-член руководства ЦБ Китая приговорён к 16,5 годам тюрьмы
- «Королева Марафонов» Блиновская подала иск против налоговой службы
- Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»
- В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru