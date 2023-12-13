Кинотеатры РФ рассчитывают в 2024 году выйти на сборы в 45 млрд рублей

Член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев заявил, что эта сумма поможет кинотеатрам работать без убытков.

Представили крупнейших сетей кинотеатров сети "Каро" и объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" также надеются на большую прибыль в 2024 году. Кроме того, по словам представителей киноиндустрии, они не планируют повышать цены на билеты.

анее В Москве в кинотеатре «Художественный подвели итоги Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главный приз получила картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Она рассказывает историю девушки, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями, которая оказавшись в чужой стране совершает преступление.

Приз за «Лучшую режиссуру» вручили режиссеру из Якутии Николаю Корякину за фильм «Тимир», передает «Радиоточка НСН».

