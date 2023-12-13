Кинотеатры РФ рассчитывают в 2024 году выйти на сборы в 45 млрд рублей
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется заработать в следующем году 45 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».
Член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев заявил, что эта сумма поможет кинотеатрам работать без убытков.
Представили крупнейших сетей кинотеатров сети "Каро" и объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" также надеются на большую прибыль в 2024 году. Кроме того, по словам представителей киноиндустрии, они не планируют повышать цены на билеты.
анее В Москве в кинотеатре «Художественный подвели итоги Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Главный приз получила картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Она рассказывает историю девушки, страдающей паническими атаками и нервными проявлениями, которая оказавшись в чужой стране совершает преступление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru