Еще в четырех городах Подмосковья запустят автокинотеатры
В Московской области еще в четырех городах откроются автокинотеатры в рамках проекта «Кинопаркинг». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Комитета по туризму.
Так, кино можно будет посмотреть на парковках дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуево, центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне, торгового центра «Глобус» в Электростали, а также в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове.
По данным сайта, всего в Московской области 10 городов принимают участие в проекте. Просмотр фильмов является бесплатным для всех желающих, отмечает «Подмосковье сегодня».
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