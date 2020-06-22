Еще в четырех городах Подмосковья запустят автокинотеатры

В Московской области еще в четырех городах откроются автокинотеатры в рамках проекта «Кинопаркинг». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Комитета по туризму.

Так, кино можно будет посмотреть на парковках дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуево, центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне, торгового центра «Глобус» в Электростали, а также в парке культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове.

По данным сайта, всего в Московской области 10 городов принимают участие в проекте. Просмотр фильмов является бесплатным для всех желающих, отмечает «Подмосковье сегодня».

