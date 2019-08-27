Шнейдеров рад, что «Легенда №17» по популярности обошла «Движение вверх»

Результаты исследования проанализировал кинокритик Давид Шнейдеров. В беседе с НСН он одобрил результаты народного голосования, а также объяснил, почему интересы кинолюбителей так зависят от их возраста.

«Я, на самом деле, рад, что “Легенда №17” по популярности обошла “Движение вверх”. Потому что в “Легенда №17” гораздо лучше история. И история интереснее, и рассказана она лучше, и безусловно яркие актерские работы Данилы Козловского и Олега Меньшикова. Это то, чего нет в общем в “Движении вверх”. Мне вообще не пришелся этот фильм по душе. Он не правдивый, там довольно много откровенного вранья, там достаточно много “слюней и соплей”. Мне не очень понравился схематичный образ, который воплотил Владимир Машков. Что касается возрастных градаций, то вполне естественно, что более молодое поколение предпочитает более легкое кино, потому что боевики и комедии над которыми не надо напрягать самую слабую часть человеческого организма, а именно мозг. А у молодых она сейчас не просто слабая, а чрезвычайно слабая. И очень радует, что среди людей постарше в списке популярных фильмов появляется лента Андрея Звягинцева. Это очень хорошо. Более взрослое поколение начинает думать, и это радует. Я надеюсь, что когда молодые подрастут, они тоже придут к Хлебникову, Звягинцеву и представителям российского замечательного авторского кино», - рассказал он.

Помимо этого, Шнейдеров назвал и своих фаворитов среди кино XXI века. Его выбор пал на сегмент авторского российского кино.

«Как минимум, это был бы фильм “Аритмия” Бориса Хленикова и “Гарпастум” Алексея Германа», - поделился собеседник НСН.

Ранее НСН сообщала, что Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года сыграет французский актер Жерар Депардье. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил потенциал актера в качестве советского генсека. По его словам, Жерар Депардье не самый плохой артист. Главное, чтобы это не был шарж на Леонида Ильича.

