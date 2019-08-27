Шнейдеров рад, что «Легенда №17» по популярности обошла «Движение вверх»
Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил в эфире НСН, почему лучшим российским кино XXI века стала лента «Легенда №17».
Спортивная историческая драма «Легенда №17» стала самой популярной российской картиной XXI века. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на «Кино Mail.ru». Победитель определялся по количеству оценок, которые фильму поставили пользователи сервиса. Для составления рейтингов было проанализировано около шести миллионов баллов. Выяснилось, что за «Легенду №17» активнее всего голосовали представители каждой из возрастных групп от 18 до 55 и более лет. Кстати, у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет особым вниманием, помимо «Легенды №17», пользовались картины «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!». А вот россияне в возрасте от 25 до 34 лет выбирают социально-философские и военные фильмы, среди которых «Географ глобус пропил», «Битва за Севастополь» и «Левиафан».
Результаты исследования проанализировал кинокритик Давид Шнейдеров. В беседе с НСН он одобрил результаты народного голосования, а также объяснил, почему интересы кинолюбителей так зависят от их возраста.
«Я, на самом деле, рад, что “Легенда №17” по популярности обошла “Движение вверх”. Потому что в “Легенда №17” гораздо лучше история. И история интереснее, и рассказана она лучше, и безусловно яркие актерские работы Данилы Козловского и Олега Меньшикова. Это то, чего нет в общем в “Движении вверх”. Мне вообще не пришелся этот фильм по душе. Он не правдивый, там довольно много откровенного вранья, там достаточно много “слюней и соплей”. Мне не очень понравился схематичный образ, который воплотил Владимир Машков. Что касается возрастных градаций, то вполне естественно, что более молодое поколение предпочитает более легкое кино, потому что боевики и комедии над которыми не надо напрягать самую слабую часть человеческого организма, а именно мозг. А у молодых она сейчас не просто слабая, а чрезвычайно слабая. И очень радует, что среди людей постарше в списке популярных фильмов появляется лента Андрея Звягинцева. Это очень хорошо. Более взрослое поколение начинает думать, и это радует. Я надеюсь, что когда молодые подрастут, они тоже придут к Хлебникову, Звягинцеву и представителям российского замечательного авторского кино», - рассказал он.
Помимо этого, Шнейдеров назвал и своих фаворитов среди кино XXI века. Его выбор пал на сегмент авторского российского кино.
«Как минимум, это был бы фильм “Аритмия” Бориса Хленикова и “Гарпастум” Алексея Германа», - поделился собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года сыграет французский актер Жерар Депардье. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил потенциал актера в качестве советского генсека. По его словам, Жерар Депардье не самый плохой артист. Главное, чтобы это не был шарж на Леонида Ильича.
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