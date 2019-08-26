Кинокритик оценил Депардье в роли Брежнева
Кинокритик в эфире НСН признался, что с интересом ждет кино о Пражской весне.
Леонида Брежнева в фильме о событиях Пражской весны 1968 года сыграет французский актер Жерар Депардье. Об этом рассказал продюсер картины Андрей Антонио Лека. По его словам, режиссером картины, которая пока называется «Лицо человека», выступит хорватский кинематографист Лордан Зафранович.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил потенциал Депардье в качестве советского генсека.
«Жерар Депардье не самый плохой артист. Главное, чтобы это не был шарж на Леонида Ильича. Но я надеюсь, что и у Жерара и у режиссера и у продюсера хватит такта и профессионализма не делать пародию, как это иногда бывает. Я очень огорчен, что опять не мы первые снимаем. Что про 1968 год, фактически, аннексию Чехословакии, первыми снимают кино французы. Такова наша горькая судьба. Но очень интересно увидеть», - отметил он.
Напомним, в августе 1968 года советские войска при поддержке других стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Поводом к интервенции стали либеральные реформы первого секретаря Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека.
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