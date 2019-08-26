Кинокритик оценил Депардье в роли Брежнева

«Жерар Депардье не самый плохой артист. Главное, чтобы это не был шарж на Леонида Ильича. Но я надеюсь, что и у Жерара и у режиссера и у продюсера хватит такта и профессионализма не делать пародию, как это иногда бывает. Я очень огорчен, что опять не мы первые снимаем. Что про 1968 год, фактически, аннексию Чехословакии, первыми снимают кино французы. Такова наша горькая судьба. Но очень интересно увидеть», - отметил он.

Напомним, в августе 1968 года советские войска при поддержке других стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Поводом к интервенции стали либеральные реформы первого секретаря Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека.

