Шнейдеров рассказал, куда могла послать Дженнифер Энистон Стаса Барецкого
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей кино.
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде. Как сообщает The Sun, приглашение принять участие в проекте наследник британского престола получил, когда несколько недель назад посетил съемочную площадку и встретился с исполнителем роли Бонда Дэниелом Крэйгом.
Давид Шнейдеров: «Кто же будет гримировать бедного Чарльза? Кто посмеет дотронуться рукой до коронованной особы? Ну и вообще, конечно, интересно, кто будет его партнером по съемочной площадке? А вдруг он будет врагом Бонда? Конечно, пока это все – домыслы. Ждем роль принца Чарльза в бондиане!» - сказал НСН Давид Шнейдеров.
«Союзмультфильм» предложил работу художнику, превратившему персонажей мультфильмов студии в героев «Игры престолов»
«Союзмультфильм» предложил работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по «Игре престолов», стилизованных под работы студии.
Давид Шнейдеров: «Здорово, что «Союзмультфильм» обращает внимание на художников из регионов и дает им работу. Я желаю удачи Прокопию и хочу сказать, что «Игра престолов», конечно, вдохновляет на многое», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам. По его словам, всем тем, кто хочет попасть в киноиндустрию нужно смотреть как можно больше фильмов. Он отметил, что и сам часто смотрит кино, чтобы черпать оттуда вдохновение и перенимать опыт других актеров.
Давид Шнейдеров: «Все это мне напомнило советы того самого человека, который, приехав в Россиию брал по полмиллиона рублей с идиотов, которые пришли послушать его советы. «Если вы слышите чье-то дыхание, значит вы впереди!», - это заявление потрясло меня больше всего. Ну а совет тем, кто хочет попасть в кино смотреть больше фильмов… Лео, ты – гений! За такие советы тоже нужно брать бабки!» - предложил он в эфире НСН.
Барецкий предложил Дженнифер Энистон роль в «Брате 3»
Шоумен Стас Барецкий рассказал, что предложил американской актрисе Дженнифер Энистон сыграть одну из ролей в его новом фильме «Брат-3». Создатель картины пояснил, что уже отправил артистке сценарий первых двух частей картины.
Давид Шнейдеров: «Он только забыл пояснить, чек на какую сумму приложил к сценарию. А если чек не приложил, то куда послала Дженнифер Энистон Стаса Барецкого вместе с первыми двумя частями его картины. Я даже знаю сакральное английское слово из четырех букв, которое она могла бы использовать», - отметил Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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