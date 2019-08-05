Шнейдеров рассказал, куда могла послать Дженнифер Энистон Стаса Барецкого

Давид Шнейдеров: «Все это мне напомнило советы того самого человека, который, приехав в Россиию брал по полмиллиона рублей с идиотов, которые пришли послушать его советы. «Если вы слышите чье-то дыхание, значит вы впереди!», - это заявление потрясло меня больше всего. Ну а совет тем, кто хочет попасть в кино смотреть больше фильмов… Лео, ты – гений! За такие советы тоже нужно брать бабки!» - предложил он в эфире НСН.

