Ширвиндт выписан из больницы после заражения коронавирусом

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, ранее госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы.

Об этом рассказал директор Театра сатиры Мамед Агаев. По его словам, Ширвиндт должен будет еще пройти карантин, который проведет дома, передает РИА Новости.

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86-летнего Ширвиндта госпитализировали в одну из московских больниц 25 ноября вместе с супругой, сообщает РИА ФАН. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены - бессимптомно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерКоронавирус
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